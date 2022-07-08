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Стали известны соперники казахстанских футзалистов по отбору на ЧМ-2024

Футзал Жеребьевка ЧМ-2022 Фото: Instagram/kff_team
Прошла церемония жеребьевки основного раунда мирового первенства 2024 года по футзалу. Сборная Казахстана попала в группу №5, где ей будут оппонировать команды Словении и Черногории, сообщает Zakon.kz.

По положению данных соревнований, 36 сборных распределены на 12 подгрупп по три команды в каждой части. Команды сыграют друг с другом по одной встрече дома и в гостях. Победители подгрупп, а также четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, напрямую выходят в элитный раунд.

Вдобавок к этому, еще восемь дружин, которые закончили турнир на втором месте, получили право на стыковые матчи. Матчи основного раунда пройдут с 12 сентября по 8 марта.

Нам досталась очень сложная группа. При мне уже в третий раз встречаемся со Словенией. Предыдущие матчи сложились для нас довольно непростыми, мы играли не самым оптимальным составом. Надеемся в этот раз сыграть в полном составе и хорошей форме. Что касается Черногории, сейчас нельзя недооценивать соперника в футзале. Мы впервые сыграем с этой командой и, думаю, на выезде сборная Казахстана соберет аншлаг. Сейчас все команды научились играть в футзал, мы будем серьезно готовиться к этим играм и анализировать соперников.Пауло Рикардо Кака, главный тренер сборной Казахстана по футзалу

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