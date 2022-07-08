Почему мультфильм «Базз Лайтер» хотят запретить в Казахстане

В Казнете не утихают споры по поводу секундного поцелуя в губы двух мультяшных персонажей женского пола в эпизоде мультфильма «Базз Лайтер». Некоторые казахстанцы активно собирают петиции и требуют запретить его у нас в прокате. Что из этого вышло, читайте на Zakon.kz.

В нашей стране начала проката опального мультфильма «Базз Лайтер» зрители ожидают 14 июля текущего года.

Базз Лайтер (Buzz Lightyear) – так зовут астронавта, главного героя мультфильма с одноименным названием. Он тут как раз ни при чем. Дело вообще в кадре, выдернутом из контекста, который имеет возрастное ограничение 6+. То есть он рассчитан на маленьких зрителей и старше, потому что такие мультипликационные продукты предназначены для семейного просмотра.

На прошлой неделе режиссер комедийного фильма «Келинка Сабина» Нуртас Адамбай высказался насчет запрета американских картин, где в сюжете есть любой намек на гомосексуальность или другие нетрадиционные проявления сексуальности.

По словам Нуртаса Адамбая, он самого мультфильма не видел. Режиссер пояснил, что в своем посте в соцсетях он основывается исключительно на новости о том, что в ряду исламских стран уже запретили данный анимационный проект к широкому прокату.

Адамбай считает, что западное кинопроизводство, условно говоря, давно «подсадило» юных зрителей всего мира на их контент с героями, не имеющими ничего общего с представителями сексуальных меньшинств, например, «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари», та же «История игрушек». Все эти фильмы нравились зрителям, потому что они качественно отсняты, они красочные, с захватывающим сюжетом и так далее.

А вот уже в продолжении популярных картин эти же самые герои, по словам Нуртаса Адамбая, вдруг в кадре начинают открыто демонстрировать однополую любовь. Проявление подобных чувств у персонажей выражается по-разному – где-то в поцелуях, где-то в воспоминаниях. Эти моменты, считает режиссер, недопустимы, и наших детей желательно от этого оградить.

По этой причине Адамбай требует запретить к прокату такой контент у нас в стране.

Наши дети, смотря такое кино, где, к примеру, есть сцена с поцелуем двух однополых героев или где один герой – мужчина – говорит о том, что он испытывает чувства к другому мужчине, думают, что это нормально. Ребенок будет считать, что если это показывают в кинотеатре, если его туда привели родители, значит, этому можно доверять. Это большой тревожный звонок для родителей. Я против любой пропаганды ЛГБТ через западное кино, предназначенное для семейного просмотра. Режиссер Нуртас Адамбай

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Последние несколько фильмов, запущенные в прокат («Доктор Стрейндж», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора») и мультфильм «Базз Лайтер», запланированный к прокату 14 июля 2022 года, содержат пропаганду нетрадиционных для нашего народа ценностей. Все вышеперечисленные фильмы ориентированы на детскую аудиторию, где однополая семья, однополые поцелуи показаны как объективная норма, где не только герой имеет нетрадиционную ориентацию, но и вся сюжетная линия построена на этом факте («Тайна Дамблдора»).

«Базз Лайтер» является приквелом популярной и любимой многими детьми серии мультфильмов: мы знаем, что многие ничего не подозревающие родители захотят порадовать своих детей, поведя их в кино, где дети увидят не свойственные традиционному обществу однополые отношения. Поэтому мы составили петицию, в которой потребовали снять этот мультфильм с проката.

После того, как появилась петиция, а ее на данный момент подписали уже почти 33 тыс. человек, министерство/кинопрокатчики решили изменить возрастное ограничение на мультфильм, что является абсолютно бесполезной мерой, так как никто в нашей стране никогда не обращает внимание на эти ограничения и не соблюдает их.

Руководство компании «Дисней» официально заявляет о том, что число персонажей с нетрадиционной ориентацией в их кинопродукции будет только расти, достигнув к концу года 50%, а студия «Пиксар» за этот год выпустила уже два мультфильма с «радужными» героями.

— Поэтому мы предлагаем подойти к этому вопросу максимально серьезно и, руководствуясь интересами наших потомков, защищая их от деструктивной информации, законодательно запретить пропаганду ЛГБТ в нашей стране. Только так мы можем укрепить наши традиционные ценности, защитить нашу духовность, моральные и этические стандарты от размывания. Традиционная семья – это брак мужчины и женщины. Именно она является основой любой цивилизации.

В Духовном управлении мусульман (ДУМК) заявили, что они также не поддерживают показ в Казахстане мультфильма с намеком на гомосексуальные отношения.

По мнению философа и кинокритика Олега Борецкого, во-первых, он не считает данную критику объективной.

Во-вторых, он считает, что любой вопрос на предмет каких-либо запретов, купюр, цензуры не должен обходиться без обязательного ознакомления с контентом.

Я лично мультфильм не видел и не могу утверждать, что там есть, а чего там нет. Это важно с экспертной точки зрения, а не просто так «мне нравится или не нравится», всегда должны быть объективные критерии. Одно дело – пропаганда, а другое дело – пропаганда культа насилия и жестокости. Здесь еще нужно разбираться, является ли та сцена, о которой идет речь выше, той самой пропагандой. Хочу обратиться к блюстителям нравственности и непристойности, запретов на ЛГБТ. Если вы полагаете, что сознание ваших детей будет каким-то образом ущемлено, то это сугубо личное дело вас как родителей. Вы можете просто не ходить на показ сами и не показывать эти фильмы/мультфильмы своим детям, если у вас есть какие-то опасения на этот счет или если вы предупреждены, или где-то слышали, что там есть что-то, на ваш взгляд, порочащее. Кинокритик Олег Борецкий

Шумиха вокруг этого мультфильма – очередная глупость. Сегодня это тема ЛГБТ, а завтра это будет что-то кардинально другое.

— Руководствуясь логикой Нуртаса Адамбая, давайте тогда запретим фильм «Келинка Сабина», потому что в нем можно усмотреть пропаганду трансгендерности?! Кому-то просто очень выгодно, чтобы люди развивались в рамках религиозной парадигмы, потому что таким обществом удобнее управлять, — заявил эксперт.

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