Что даст трансформация КТЖ – мнение эксперта

7 июля президент заявил, что настало время трансформировать нацкомпанию «Қазақстан темір жолы». Корреспондент Zakon.kz поговорил с казахстанским экспертом – финансовым консультантом Расулом Рысмамбетовым – и узнал, что изменится с преобразованием КТЖ в транспортно-логистическую компанию.

Думаю, что с КТЖ давно пора что-то сделать. Трансформация в транспортно-логистическую компанию – идея хорошая, но я против того, чтобы преобразования проводили без нормального аудита. Насколько мне известно, были спорные по эффективности контракты, и непонятно, как они были заключены, – поделился мнением Расул Рысмамбетов.

По его словам, проверить финансовую отчетность компании необходимо за последние 5-10 лет работы. Также необходимо поднять все отчеты Счетного комитета, чтобы понять, на что конкретно уходили средства из госбюджета.

Для полноценного преобразования компании в транспортно-логистического оператора нужны будут значительные средства. А без понимания, где компания сейчас находится, какие контракты невыгодны, какие нужно разрывать, ничего не выйдет. То есть мы создадим еще одного «монстра», который будет тратить больше денег, чем КТЖ сейчас, – добавил эксперт.

Расул Рысмамбетов отметил, что транспортно-логистическая компания будет иметь больший масштаб, чем в нынешних позициях, а значит, и выделять на ее работу государство будет значительные средства.

В целом, трансформация нацкомпании позволит наладить бесшовную доставку грузов. Также увеличится средняя скорость передвижения грузов по стране до 60 км/ч и выше. Кроме того, малый, средний и крупный бизнес должны будут иметь более легкий доступ к экспортной инфраструктуре. Расул Рысмамбетов

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Эксперт также прокомментировал вопрос о том, нужны ли кадровые перестановки в нацкомпании.

Новое руководство пришло относительно недавно, поэтому пока рано что-то говорить. Они уже приняли компанию, которая разваливалась. Может быть, Сауат Мынбаев (бывший глава КТЖ. – Прим. ред.) провел отличную работу, но, к сожалению, здоровье не позволило довести до конца реформы. По нынешнему руководству пока ничего сказать не могу. Расул Рысмамбетов

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала поручил модернизировать КТЖ. Президент отметил, что это расширит мандат и задачи компании, позволит более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.