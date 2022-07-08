Беспорядки в Каракалпакстане были организованы при содействии внешних сил – посол Узбекистана в РК

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на брифинге рассказал о ходе расследования причин, произошедших в Нукусе событий, передает корреспондент Zakon.kz.

В Нукусе 1-2 июля была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства республики Узбекистан. По результатам предварительного расследования компетентных органов, должен сказать, что беспорядки, которые произошли в Нукусе, были организованы при содействии внешних сил. События не были случайными и были подготовлены заранее. Эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны. Саидикрам Ниязходжаев

Он отметил, что в настоящее время тайна следствия не позволяет информировать о деталях, но среди задержанных есть лица, которые не являются гражданами Узбекистана и находились в столице Каракалпакстана не случайно.

В связи с этим обращаю ваше внимание на то, что Узбекистан действовал в правовом поле и на основе закона. Все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане направлены в первую очередь на недопущение угрозы жизни и здоровью людей. Саидикрам Ниязходжаев

При этом посол добавил, что жестокость действий участников беспорядков явилась результатом действий групп лиц, манипулирующих сознанием людей, поэтому не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации. По его словам, начавшиеся с выражения мнения по предлагаемым поправкам в Конституцию, под усиленным влиянием деструктивных элементов, митинги перешли в иную плоскость и у так называемых демонстрантов появились палки и колюще-режущие предметы.

Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями.

Новость по теме Беспорядки в Нукусе готовились иностранными силами годами – Мирзиёев

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане с 3 июля по 2 августа 2022 года.

В настоящее время обстановка в Нукусе полностью стабилизировалась.