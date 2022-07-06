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Беспорядки в Нукусе готовились иностранными силами годами – Мирзиёев

президент Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что массовые беспорядки в столице Каракалпакстана готовились иностранными силами годами, передает Zakon.kz.
Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта, – привел слова президента пресс-секретарь Шерзод Асадов в Telegram.

Генпрокуратура тщательно расследует произошедшие события. Сообщается, что к расследованию хотят привлечь представителей общественности, депутатов и активистов.

На этом этапе действия силовых структур также должны быть тщательно проанализированы. Если они применили неправомерную силу, они должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул он.

Президент уточнил, что ситуация в городе отслеживается, сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность в регионе.

Отрасли экономики работают. Люди заняты своей повседневной работой и домашними делами. Работают рынки, магазины и другие объекты сферы обслуживания. Сюда доставляют продукты питания и другие необходимые продукты из всех регионов нашей страны, – добавил он.

Напомним, Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. 

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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