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Токаев прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии

Токаев прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По его словам, это вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения, сообщает Zakon.kz.
Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

8 июля бывший премьер-министр Японии был ранен выстрелом в грудь. Неизвестный выстрелил в него во время его выступления в Наре.

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Бывший премьер-министр Японии ранен выстрелом в грудь

Полиция задержала нападавшего. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был недоволен политиком и хотел убить его.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Япония
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