Токаев прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По его словам, это вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения, сообщает Zakon.kz.

Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

8 июля бывший премьер-министр Японии был ранен выстрелом в грудь. Неизвестный выстрелил в него во время его выступления в Наре.

Новость по теме Бывший премьер-министр Японии ранен выстрелом в грудь

Полиция задержала нападавшего. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был недоволен политиком и хотел убить его.