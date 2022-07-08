Токаев прокомментировал нападение на бывшего премьер-министра Японии
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По его словам, это вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения, сообщает Zakon.kz.
Выражаю искреннее сочувствие семье японского политика. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
8 июля бывший премьер-министр Японии был ранен выстрелом в грудь. Неизвестный выстрелил в него во время его выступления в Наре.
Бывший премьер-министр Японии ранен выстрелом в грудь
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Полиция задержала нападавшего. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был недоволен политиком и хотел убить его.
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