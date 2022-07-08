История одного фото, или Архивные кадры из Алматы на Монмартре

Центр Алматы сложно представить без Вознесенского собора. Сегодня есть масса возможностей фотографировать его с самых разных ракурсов. А фотографий собора дореволюционной поры не так много. Недавно обнаружилась фотография, история которой достойна экранизации, передает Zakon.kz.

Вознесенский собор в Алматы строился с конца XIX века, а современный облик обрел в 1905-1906 годах. В проектировании собора приняли участие почти все архитекторы города Верного. Инженерные работы и окончательные изменения внешнего облика собора велись под руководством инженера-строителя Андрея Павловича Зенкова. Многие годы собор был самым высоким зданием Верного, впоследствии – Алма-Аты. Правда, территория вокруг собора многократно менялась, и те же самые ракурсы, с которых снят собор в разные годы, неузнаваемы. Иной раз складывается впечатление, что собор словно вмонтировали в разные пейзажи.

Фото: уникальное фото 1909 года

Глядя на найденное фото, удивляешься, как знакомая местность изменилась за 100 лет. А ведь ракурс, с которого снят собор на этом фото, всем хорошо знаком. С северной стороны храма, с улицы Пушкина, с известной алматинцам сосновой аллеи. Сегодня в точке, с которой сфотографирован храм, располагается памятник Бауыржану Момышулы. Но на переднем плане фото, как мы видим, нет растительности. Откуда взялась эта фотография?

В 2019 году мы завершали реставрацию Кафедрального Вознесенского собора и торопились, чтобы совершить службу в отреставрированном храме уже в Пасхальную ночь. Как раз в Великую среду перед Пасхой звонит мне знакомый и сообщает, что в одном из антикварных магазинов появилась вещь, которая нас заинтересуют. Я спросил – дорогая ли она, и мне ответили, что она стоит тех денег, которые за нее просят, и что я все-таки должен ее взять. На следующий день состоялась встреча с представителями магазина. Они показали мне товар, и я ахнул – это была фотография собора с надписью: «Дорогому сотруднику и деятельному участнику по созданию храма сего отцу Михаилу Андрееву от глубоко признательного Андрея Зенкова. 23 июля 1909 года». Ключарь Вознесенского собора протоиерей Александр Суворов

Александр Суворов также вспомнил, что лет за десять до этого события в Алматы приезжала внучка Михаила Андреева из Швеции вместе с супругом. Неизвестно, жива ли сегодня Ия, внучка Михаила Андреева. Но они поведали Суворову судьбу того, кому Зенков подарил снимок.

Священник Михаил Андреев, курировавший строительство собора, увидел не только славные, но и темные времена своего детища. Открытие и освящение собора, суровый экзамен в виде землетрясения 1911 года, когда Вознесенский собор выстоял, и, конечно, закрытие храма, снятие колоколов и превращение колокольни в реставрацию. В те времена его самого многократно судили. С начала 1920-х и до конца 1930-х его несколько раз арестовывали. Он отбывал заключение и ссылки в самых разных точках СССР – от крайнего Севера (в Нарыме), до юга (в Ташкенте). К примеру, в Красноярске на его службы, которые он проводил в гостиной обычного дома, набивались сотни людей, и их порой разгоняла милиция.

Последним городом его земного пути был Чимкент, где его и расстреляли в 1937 году. Родственникам священника удалось бежать из Советского Союза через южную границу недалеко от Ирана. Надо понимать, что тогда пересечение границы нередко было сопряжено с риском для жизни. Любого, кто нелегально уходил из СССР, пограничники могли расстрелять при переходе границы. Тем не менее, родственникам Михаила Андреева удалось уйти целыми и невредимыми. Уже из Ирана они перебрались в Европу. И, судя по всему, именно им удалось вывезти эту фотографию из СССР.

Фото купили в одной из антикварных лавок Парижа. Купили не за большие деньги, потому как там едва ли знали, что это за здание и кто такой Андрей Павлович Зенков. Но для меня эта реликвия стала знаком перед завершением реставрации. Ведь отец Михаил Андреев занимался тем же, чем и я. Он курировал строительство, а я по благословению Владыки стал куратором реставрации. Александр Суворов

Новость по теме Как выглядит обновленный Вознесенский собор в Алматы

Имя Андрея Зенкова знает каждый, кто хоть как-то знаком с историей Алматы. Участие в строительстве многих старинных зданий ему приписывается городской молвой. Но за что потомки ему точно должны поклониться, так это за здание Вознесенского собора. Благодаря инженерным решениям Зенкова здание устояло во время Кеминского землетрясения и ни разу всерьез не подвергалось риску обрушения. Недавняя реставрация собора во многом опиралась на его разработки.