Кадры из сказочного мира: видео телебашни "Кок-Тобе" в облаках поразило Казнет
Фото: Zakon.kz
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко снял видео, на котором с нового ракурса показал телебашню "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Телебашня "Кок-Тобе" в облаках. Сегодня утром город был скрыт под плотным покрывалом облаков. Только телебашня, как одинокий стражник, пронзает этот молочный океан. А там, наверху, светит уже теплое весеннее солнце. Такие моменты словно из сказочного мира – без суеты, без шума, соединение природы и инженерной мысли человека", – подписал пост Доценко.
Пользователи Сети восхитились новым роликом фотографа:
"Дмитрий, отличная съемка! Низовой туман в таком виде вижу впервые у нас".
"Моих скромных слов не хватает, чтобы описать это великолепие".
"Мы 8 марта видели горы, они были зеркально чистыми, очень красиво, жаль, что ненадолго".
Ранее популярный фотограф оригинально поздравил алматинок с 8 марта.
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