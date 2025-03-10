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События

Кадры из сказочного мира: видео телебашни "Кок-Тобе" в облаках поразило Казнет

видео телебашни Кок-Тобе обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 19:37 Фото: Zakon.kz
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко снял видео, на котором с нового ракурса показал телебашню "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.


"Телебашня "Кок-Тобе" в облаках. Сегодня утром город был скрыт под плотным покрывалом облаков. Только телебашня, как одинокий стражник, пронзает этот молочный океан. А там, наверху, светит уже теплое весеннее солнце. Такие моменты словно из сказочного мира – без суеты, без шума, соединение природы и инженерной мысли человека", – подписал пост Доценко.

Пользователи Сети восхитились новым роликом фотографа:

 "Дмитрий, отличная съемка! Низовой туман в таком виде вижу впервые у нас".

 "Моих скромных слов не хватает, чтобы описать это великолепие".

 "Мы 8 марта видели горы, они были зеркально чистыми, очень красиво, жаль, что ненадолго".


Ранее популярный фотограф оригинально поздравил алматинок с 8 марта.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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