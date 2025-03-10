Кадры из сказочного мира: видео телебашни "Кок-Тобе" в облаках поразило Казнет

Видео он опубликовал в Instagram.

Пользователи Сети восхитились новым роликом фотографа:

"Дмитрий, отличная съемка! Низовой туман в таком виде вижу впервые у нас".

"Моих скромных слов не хватает, чтобы описать это великолепие".

"Мы 8 марта видели горы, они были зеркально чистыми, очень красиво, жаль, что ненадолго".