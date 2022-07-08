В Караганде школьник упал в шахту лифта недостроенного здания
Фото: pixabay
11-летний мальчик упал в шахту лифта недостроенного здания в центре Караганды. Полиция начала разбирательство, сообщает Zakon.kz.
По информации региональной полиции, данный факт произошел днем 3 июля.
11-летний ребенок после падения с пятого этажа доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Карагандинской области
В Управлении здравоохранения области рассказали о состоянии пострадавшего.
Ребенок находится в областной детской клинической больнице. Состояние стабильно тяжелое.Пресс-служба УОЗ Карагандинской области
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