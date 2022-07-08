Кайрату Боранбаеву продлили арест на один месяц
Фото: ФК «Кайрат»
Подозреваемому Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на один месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.
8 июля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на один месяц.Суд города Нур-Султана
Напомним, 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
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