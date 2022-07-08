Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кайрату Боранбаеву продлили арест на один месяц

Кайрату Боранбаеву продлили арест на один месяц Фото: ФК «Кайрат»
Подозреваемому Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на один месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.
8 июля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на один месяц.Суд города Нур-Султана

Напомним, 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Читайте также

За нарушение гражданских прав: убийца Джорджа Флойда получил еще 20 лет

При каких заболеваниях могут освободить осужденных в Казахстане

Захват аэропорта в Актобе: оглашен приговор

Ирина Лукичева
Боранбаев Кайрат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления