Кайрату Боранбаеву продлили арест на один месяц

Фото: ФК «Кайрат»

Подозреваемому Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на один месяц. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.

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