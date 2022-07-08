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Алтай Кульгинов: Необходимо ежегодно строить не менее 10 школ

Нур-Султан школа строительство Фото: Александр Куприенко
В Нур-Султане в 2022 году будет создано еще свыше 20 тысяч ученических мест. Кроме того, за три года в столице было построено 34 школы. Строительство учебных заведений ведется во всех районах города.
С учетом ежегодного роста населения растет спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать ученическими местами и снимать нагрузку на существующие, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ. За три года построили и ввели в эксплуатацию 34 школы. Данные учебные заведения позволили создать 70 тысяч ученических мест. Алтай Кульгинов

строительство школа

Фото: Александр Куприенко

По его словам, строительство учебных заведений идет во всех районах города.

К примеру, только за два года в густонаселенном районе Есиль построено 12 школ, в районе Алматы – 7, в районе Байконыр – 4, в районе Сарыарка – 2. В текущем году в городе построим еще 11 школ. Данные учебные заведения дополнительно позволят создать свыше 20 тысяч ученических мест.Алтай Кульгинов

К примеру, особенностью школы №65 (район Сарыарка) является то, что здесь проводится инклюзивное обучение детей с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата. Всего здесь обучаются свыше 3 тыс. учащихся, что уже превышает мощность учебного заведения. Для того чтобы увеличить мощность школы, рядом строится новый корпус. Он позволит создать еще 1200 ученических мест (в две смены).

Также, как уточнил градоначальник, приступили к строительству нового корпуса на территории школы-лицея №59 (ул. Сауран). Всего в текущем году будет создано еще свыше 20 тысяч ученических мест.

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