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Рекордное количество школ строят в Астане

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:06 Фото: gov.kz
В Астане строят рекордное количество школ. На данный момент ведется строительство 34 школ. Данные учебные заведения позволят создать 102 тысячи ученических мест (в 2 смены).

В Астане ежегодно растет число жителей, в том числе детей дошкольного и школьного возраста. В связи с этим акиматом столицы ежегодно на регулярной основе строятся школы. К примеру, в текущем учебном году было построено 12 школ. На данный момент ведется строительство 34 школ, 25 из них будут сданы в эксплуатацию в новом учебном году. Данные школы позволят создать почти 71 тыс. ученических мест (в 2 смены). Они будут расположены: в районе Есиль – 9, в районе Нура – 7, в районах Байконыр и Сарыарка – по 2, в Алматы – 5.

В их числе также учебные заведения, которые строятся в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Всего в рамках данного нацпроекта в период 2024-2025 гг. будет построено 24 комфортные школы на 90 тысяч ученических мест. 15 из них будут расположены в динамично развивающихся районах Есиль и Нура.

Всего до 2028 года планируется построить более 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в 2 смены).

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