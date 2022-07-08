Аким Нур-Султана о своей зарплате в 2 млн тенге: Это огромная ответственность

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК объяснил свою зарплату в 1 млн 900 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что заработные платы акимов и заместителей – это не секретная информация, все можно посмотреть на сайте акиматов.

Хочу сказать, что ответственность очень большая. Например, бюджет города порядка 800 млрд тенге. Мы этим бюджетом администрируем. Например, в Управлении образования бюджет 120 млрд тенге. Руководитель управления получает 600 тыс. тенге. Это огромная ответственность, и я думаю, что труд должен быть оплачиваемым, – сказал Алтай Кульгинов в СЦК.

Он подчеркнул, что у него, как у государственного служащего, нет цели заработать в кресле акимата, «главное – приносить пользу обществу».

Ранее о своей заработной плате рассказал аким Алматы Ерболат Досаев. Его оклад почти в два раза меньше зарплаты Алтая Кульгинов.