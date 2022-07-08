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Мужчина умер после конфликта на рынке «Алтын-Орда»

Мужчина умер после конфликта на рынке «Алтын-Орда» Фото: akorda
14 июня на рынке «Алтын-Орда» в Алматинской области парень поймал вора, укравшего у него телефон. Между ними завязалась перепалка, и предполагаемый подозреваемый ударил его. Позже потерпевший приехал домой, потерял сознание и впал в кому, сообщает Zakon.kz.
Конфликт двух молодых мужчин произошел 14 июня на рынке «Алтын Орда». По факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.191 УК РК («Грабеж»). В качестве потерпевшего в материалах расследования выступал 23-летний житель Талгарского района, который до настоящего времени находился на лечении в больнице. Пресс-служба ДП Алматинской области

8 июля стало известно, что потерпевший скончался. У него осталась беременная супруга.

В этой связи по факту организованы дополнительные следственные действия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела. Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого, личность которого уже установлена.

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