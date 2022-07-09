Психотерапевт рассказала, как избавиться от стресса без помощи препаратов

Вице-президент Ассоциации семейных психотерапевтов и психологов Казахстана, сексолог, семейный психотерапевт Ирина Волкова рассказала Zakon.kz, как можно с помощью диеты, упражнений и работы над собой стать стрессоустойчивее, научиться сохранять спокойствие в любых жизненных ситуациях.

Спикер отметила, что депрессия, стрессы – очень большая тема. Если говорить о ней слишком коротко и пространно, есть риск навредить состоянию людей, нуждающихся в очной консультации со специалистом.

Термин «депрессия» – медицинский. Депрессию, как правило, диагностирует врач, основываясь на комплексе симптомов, синдромов. То есть, это достаточно серьезный медицинский диагноз, и как ее лечить: медикаментами или без медикаментов, но под присмотром врача, с помощью специальных техник и других способов, – решает врач, а не сам человек. В этой ситуации самолечение и затягивание по времени может усугубить симптомы и ухудшить состояние здоровья. Психотерапевт Ирина Волкова

Поэтому легче предотвратить депрессию и работать над резко меняющимся настроением у человека из-за каких-то посредственных причин.

Есть люди, которые говорят о себе, что они метеозависимые. Например, солнца нет – и у них уже настроение не очень хорошее. Утром просыпается – тучки, и вставать не хочется, или малейший неприятный момент в семье, на работе – у человека опускаются руки и не хочется ничего делать. С ними нужно говорить на эту тему и учить, что в таких ситуациях делать нельзя, рассказывать, как следует вести себя, чтобы избавиться от таких состояний. Психотерапевт Ирина Волкова

Доктор рассказала, что многим людям удается улучшить свое состояние с помощью диеты и в дальнейшем корректировать свое настроение различными способами питания. По словам Волковой, в этом вопросе важна умеренность и сбалансированное ежедневное питание.

Многие продукты, которые содержат сахар, безусловно улучшают настроение, потому что влияют на выработку эндорфинов, с другой стороны – они влияют на наше физическое самочувствие. У некоторых людей идет прибавка в весе, у некоторых – нарушается работа каких-то органов. То есть, улучшая одно, мы можем ухудшить другое в своем состоянии. Поэтому лучшее, что можно сделать – это сбалансировать питание и знать свой организм: что ему можно, а что нельзя, то есть питать себя таким образом, чтобы не чувствовать жестких ограничений. Если любит человек мучное или сладкое (тортики, булочки), то лучше употреблять это в первую половину дня, например, за завтраком – немного, не три булочки, два пирожных, а половинку отрезать от булочки, а второй половинкой угостить близких. Психотерапевт Ирина Волкова

Специалист отметила, что нельзя делать резких ограничений в еде – запрет усиливает фиксацию на определенных продуктах: человек думает о том, что как было бы здорово, если бы он съел это и хорошо себя чувствовал, вследствие чего срывается и начинает неумеренно есть, при этом растет лишний вес и могут страдать различные органы.

Также, по словам Волковой, можно улучшить психическое состояние с помощью упражнений.

Что касается упражнений – это замечательный способ, помогающий, во-первых, держать себя в хорошей физической форме, быть в тонусе. Во-вторых, когда человек активно занимается физическими упражнениями: будь то активная игра (теннис, волейбол, баскетбол) или физические упражнения в зале, или бег, упражнения, которые используются в фитнесе, при пульсе 120 ударов и выше, через 20-30 минут у него начинает активно вырабатываться гормон эндорфин – антагонист кортизолов (стрессовых гормонов). Поэтому многие люди даже с серьезными стрессовыми ситуациями (горе, потеря близких) весьма успешно спасаются спортом, занимаясь в тренажерных залах, активно выплескивая свои эмоции через физические нагрузки. Психотерапевт Ирина Волкова

Кроме того, психотерапевт рассказала, что делать людям с противопоказаниями к спорту, когда физическое состояние, например, возраст, не позволяет заниматься.

Я очень рекомендую найти того, кто поможет. В идеале, конечно, это должен быть специалист: психологи, психотерапевты, которые безмедикаментозно, но очень качественно и результативно окажут поддержку и научат этого человека впредь справляться с какими-то конкретными ситуациями, учитывая его личностные особенности. Психотерапевт Ирина Волкова

Как подчеркнула врач, эти рекомендации не для всех. Все люди разные, с разными психотипами, может оказаться так, что то, что хорошо подойдет для одного, будет неприемлемо для другого.

Поэтому очень важно узнать собственные реакции – как человек реагирует на ту или иную ситуацию – и выработать алгоритм возможных действий, который впредь поможет человеку не фиксировать эту ситуацию, структурно разобрать, проанализировать, решать поступающие проблемы по мере их возникновения и идти дальше. Это будет важно и полезно человеку на будущее, – добавила Волкова.

Специалист также заметила, что важно понять, что именно выводит человека из состояния равновесия. Если, допустим, это исключительно погода всякий раз, то она порекомендовала обратиться к врачам и исследовать свой организм. Возможно, это повышенное артериальное или внутричерепное давление, и поэтому реакции на погоду болезненные, негативные, или, может быть, суставы болят, и человек себя чувствует разбитым, некомфортно в плохую погоду, то есть необходимо исследовать физическое состояние.

Если это какие-то коммуникации – на работе или со своими близкими, то тут нужно посмотреть, в чем проблема, какие навыки недоступны мне в этой ситуации и как я могу их наработать, потому что, сколько человек живет, столько он может обучаться навыкам, коммуникации реагирования. Это очень важный принцип. У человека, который отвергает для себя обучаемость, старение и программа на самоустранение, болезни происходят гораздо быстрее. Поэтому нужно себе сказать, что я все смогу, и если я сделал ошибку, то это не проблема – главное, что я ее увидел и теперь хочу научиться таким навыкам, которые впредь предостерегут меня от этих ошибок, – посоветовала врач.

В завершение психотерапевт резюмировала, что ключевое – выработать в себе стрессоустойчивость, стараться не впадать в панику при любой неприятной ситуации.

Никто нам не обещал, что все будет хорошо. А в тот момент, когда нахлынут негативные эмоции, нужно подумать – что я могу сделать в этой ситуации, какие мои действия могут минимизировать негативное влияние на меня или к кому я могу обратиться за помощью (умение обращаться за помощью – это очень важный навык современного человека). Одни мы не справимся, поэтому всегда должны быть соратники, люди, которые могут поддержать нас и которых поддержим и мы. Поэтому нужно найти кого-то, кто может помочь, мотивировать, найти какие-то способы реагирования в данный момент и решить эту ситуацию. Психотерапевт Ирина Волкова