Поворот налево: почему мужчины ищут любовь на стороне

Измена – болезненная и коварная тема для любых отношений. Супруги, столкнувшись с таким испытанием, чаще всего проигрывают эту игру. Почему происходит, что мужчина поддается на мимолетную связь или заводит любовницу, рассказала Zakon.kz психолог, психотерапевт, сексолог Ирина Волкова.

Многие считают, что мужчина изменяет исключительно из-за сексуального влечения. Но, по словам врача-психолога, главной причиной, когда муж решается на связь на стороне, чаще всего становится эмоциональная неудовлетворенность партнеров в паре, а только потом – физическая. Мужчина начинает искать реализацию своей неудовлетворенности с другими женщинами.

По данным международных исследователей, это уже научный факт, что почти половина мужчин, которые пошли на неверность, признаются, что искали эмоциональную поддержку, а не просто сексуальное удовлетворение.

"Рассматривая причину измены, речь далеко не всегда идет о сексе. Иногда мужчине не хватает какой-то эмоциональности именно в отношениях, тепла, внимания, признания его заслуг, его мужского "Я". И измена в этом случае часто становится попыткой закрыть этот дефицит, а не началом поиска, назовем так, лучшей женщины", – считает врач, психолог, семейный психотерапевт, сексолог со стажем работы более 25 лет Ирина Волкова.

Но почему тогда наблюдаются такие ситуации, когда, казалось бы, счастливый мужчина в крепком браке неожиданно для всех заводит любовницу?

На это специалист ответила, что не всегда видимое является действительным.

"Такое мнение складывается только полагаясь на взгляд со стороны. Кто знает на самом деле, счастлив он или нет. На основании опыта могу сказать, что счастливый все-таки тот человек, которому всего хватает, который удовлетворен своими отношениями со своей девушкой, женщиной, партнершей, супругой, второй половиной. Когда у него появляется логичный вопрос к себе: зачем мне изменять?" Ирина Волкова

Она добавила, что внешнее благополучие не всегда отражает внутреннее состояние пары. Мужчина может быть доволен какими-то бытовыми аспектами, например, какая она хозяйка, какая она мама, но в тот же момент ощущает с ней скуку или потерю новизны, чувствует собственную недооцененность.

Фото: pexels

Некоторые мужчины испытывают потребность чувствовать себя желанным, чувствовать себя молодым. Они проявляют внимание к женщинам и получают от них взаимный ответ.

"Как я уже говорила, эмоциональная неудовлетворенность очень часто бывает причиной того, что мужчина ищет себе какую-то замену постоянной партнерше. Американские исследователи считают, что эмоциональные причины являются основными примерно в 30-40% случаев измен. Это что касается мужчин. А у женщин даже чаще, в зависимости от физиологии, поскольку мужская и женская физиология очень сильно отличаются", – добавила психолог-сексолог.

Также многие эксперты считают, что привычка искать любовь на стороне может уходить корнями в детство. То есть все зависит от воспитания, семейного или недолюбленности.

Казахстанский психолог согласна с этими доводами и тоже считает, что причина может быть в пережитом в детстве.

"Ну, конечно, детский опыт влияет на то, будет ли мужчина в будущем изменять своей партнерше или нет. Те примеры, те паттерны поведения, которые ребенок видел в семье своих родителей, своих бабушек, дедушек, а также в окружении каких-то значимых для него личностей, могут быть основой тех ценностей, которые он перенесет в свою взрослую жизнь. И тот мальчик, который, к примеру, недополучил любовь, может искать постоянного подтверждения своей ценности через новые отношения. Также если в его семье измены были нормой и он это наблюдал, то и у него снижается барьер. Он также может практиковать такое поведение в своей взрослой жизни". Ирина Волкова

Фото: pexels

Вместе с тем специалист считает разговоры о природной мужской полигамности распространенным мифом.

"Это несколько упрощенный миф. У мужчин физиология сильно отличается от женской. Сперматогенез длится 48-72 часа в зависимости от индивидуальных особенностей отдельно взятого мужчины. Если каждые 2-3 дня он имеет и эмоциональный всплеск, и сексуальное либидо, благополучно реализовывается в этом плане, получая разрядку, ну тогда зачем ему другие женщины?" Ирина Волкова

При этом сексопатолог не спорит с тем суждением, что у мужчин исторически существовал биологический мотив распространять свои гены. Но в нынешнем современном обществе поведение регулируется ценностями, воспитанием, культурой и личной социальной ответственностью перед семьей. "Поэтому говорить, что полигамность толкает мужчин на измену, я бы не стала", – добавила Ирина Волкова.

По словам сексопатолога, на стремление погулять у мужчины может влиять и уровень тестостерона в организме.

"Уровень основного полового гормона играет очень большую роль. В последний месяц у меня было несколько семейных пар в очень зрелом возрасте. В одной паре мужчине более 62 лет. У него был высокий уровень тестостерона и наблюдается очень большая потребность интимного общения с женой. А супруга, тоже взрослая женщина, уже не очень хочет. Она ему приятна, у них нормальные отношения, но физически ей тяжело. У нее глубокий климакс, и с этим связаны тоже свои сложности. Так вот она ему говорит: я взрослый человек, мне это не так часто надо, как тебе. Я не против того, что если у тебя потребность, чтобы ты сходил куда-нибудь. Но мужчина рассказывает мне, как врачу: я не хочу так. Да, на меня смотрит много женщин, и молодые, и симпатичные. Но я не хочу секса с ними. Я хочу заниматься любовью со своей женой. И такое встречается часто", – делится врач.

Поэтому тестостерон не может обязывать мужчину к измене. А на поведение мужчины в разных ситуациях больше влияют его ценности, культура, самоконтроль и, естественно, отношение к своей спутнице.

Кризис возраста

Также многих волнует вопрос: связаны ли проявления любвеобильности у мужчины с кризисом среднего возраста? Или чаще всего мужчины этим грешат в молодом возрасте?

"Кризис среднего возраста или молодость. На самом деле если взять возрастную категорию 35-50, так называемый средний возраст, то на этом жизненном этапе мужчины уже многое о себе знают, многое умеют в большинстве случаев, чаще всего у мужчины уже большой стаж семейной жизни. Может быть такое, что жена несколько приелась, поднадоела, потеряла сексуальные формы, потому что далеко не для всех женщин это важно. Не все женщины за собой имеют возможность или желание следить. То есть опыт пережитых лет семейной бытовой жизни иногда приводит к тому, что хочется мужчине чего-то нового, более интересного и эмоционального. И по наблюдениям действительно в этом возрасте часто мужчины и заводят любовниц. Это становится поиском новых ощущений, доказательством собственной силы". Ирина Волкова

Фото: pixabay

Она также добавила, что если супруг решился на сексуальный опыт на стороне в молодом возрасте, то причина может быть в незрелости.

"Бывает, что человек рано нашел себе супругу и у них сразу родились дети, в возрасте с 18 до 25 лет. То в этот период измены являются признаком незрелости. Часто из-за неопытности, желания попробовать что-то новое или как признак отсутствия способности строить стабильные отношения – личностная неопытность. В идеале хорошо, когда человек узнал себя, уже понимает, кто ему нужен, для чего, но, к сожалению, чаще всего для этого нужно пройти через жизненный путь, полный проб и ошибок", – отмечает врач.

Измена в самый неожиданный момент

Бывает, семейные драмы разыгрываются в самый неподходящий по эмоциональности момент – когда супруга ждет ребенка. Почему мужчины идут на обман именно тогда, когда в семье должно произойти важнейшее событие и женщине совсем не до скандалов и выяснения отношений.

По словам психолога, специалисты действительно фиксируют в этот трепетный период для семьи такие ситуации, когда мужчина переключается на другую женщину

"Действительно, замечено, что, когда супруга ждет ребенка, риск измены повышается. Наблюдается снижение интимной активности супруги, ее фокус теперь на беременности, на будущем ребенке. Мужчина сталкивается с психологическими капризами супруги. И опять же психологическая неподготовленность мужчины к своей новой роли в свою очередь оказывает свое влияние. Происходит какой-то раздрай в отношениях и нервозность, затем напряженность. Будущему отцу непонятно, что ждет его дальше. Многие начинают думать, что, когда ребенок родится, настанет другая жизнь. Нужно сейчас погулять, ни в чем себе не отказывать, а потом уже с головой нырнуть в семейную рутину. И в этот момент тоже бывает, что мужчины бросаются во все тяжкие". Ирина Волкова

Более того, у некоторых мужчин возникает неприятие беременной женщины в сексуальном плане или, к примеру, кормящей мамы. Запах молока, запах всего, что связано с младенцем, заставляет партнера воспринимать женщину иначе, чем прежде, продолжила сексолог.

Какой тип мужчин чаще всего подвержен соблазну?

По мнению психологов, не существует конкретного типа мужчин, который бы однозначно был более податлив соблазну. Склонность к измене зависит от множества факторов, включая личностные качества человека и жизненные обстоятельства. Однако, по мнению врача, чаще всего не могут устоять перед искушением мужчины с низкой саморефлексией.

"Это те мужчины, у которых высокая потребность в новизне. Это некая психологическая черта личности. Не могут устоять перед соблазном те мужчины, которые часто подпитывают свою самооценку за счет внимания женщины", – пояснила Ирина Волкова.

Ну и если рассуждать об ответственности после того, как произошел факт измены. Ведь многие вспоминают народную поговорку о кобеле и его даме, утверждая, что она "сама виновата", то специалист считает, что популярное осуждающее мнение – это невежественный стереотип.

"Если честно, мне не совсем эта позиция понятна. Если мы говорим про измену со стороны мужчины – хочет его новая партнерша или не хочет, с мужчины никто не снимает ответственность. Потому, если он изменяет, то это его абсолютная ответственность. И говорить потом, что его соблазнили, а он не хотел – глупо. Либо он незрелый инфантил, или несовершеннолетний, за что предусмотрена уголовная ответственность. Если мужчина взрослый, у него есть жена, которой он изменяет, это целиком и полностью на его совести", – отметила сексолог.

С другой будет счастлив

Но насколько часто любовные отношения на стороне переходят в семейные?

По словам специалистов, согласно статистике, считается, что когда случается переход любовной связи в брак, то около 70% союзов могут распасться в первые пять лет совместной жизни. Чаще всего это потому, что в них часто сохраняется недоверие женщины к своему супругу.

"Она видела, как он гулял от первой жены, и у нее много ассоциаций каких-то, и все это ведет к конфликтам. Шлейф старой ситуации провоцирует разногласия между ними и распад их союза. Конечно, в некоторых случаях такие браки оказываются счастливыми. Все индивидуально и зависит от того, в каком возрасте мужчина вступил в первый брак, при каких событиях его создал, по каким причинам, какие были условия жизни", – считает собеседница.

При этом психолог отметила, что в этой теме нет каких-то четких критериев и очень четких ответов. Бывает по-разному в зависимости от особенностей ситуации.

Бытует распространенное мнение, что любовь и страсть живут три года. Эта теория подпитана не только примитивными расчетами биохимиков, но и романом Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года". В этой книге герой утверждает, что после трех лет страсть угасает и отношения переходят в другую фазу. Может ли это быть причиной измены?

На это сексолог отметила, что это миф, хотя и очень популярный.

"Он основан на среднем сроке биохимической стадии влюбленности, когда в этот период наблюдается активное действие дофамина, фенилэтиламина. Зрелая же любовь между людьми может длиться десятилетиями. Просто она меняет свои формы, и в какой-то момент страсть уступает место глубокой привязанности. На этот момент у людей развивается эмоциональность, может быть, появляются дети. Потом бывает, что страсть снова выходит на первое место. И так, меняя один за другим разные периоды, любовь может длиться годами, если она есть. И сопровождаться страстью друг к другу и принятием личности друг друга. Люди не сидят на месте, а меняются. Нет статики в этой жизни. В этом случае это очень хорошие перспективы для долгой счастливой жизни пары". Ирина Волкова

Фото: pixabay

В интернете и от подруг можно услышать множество советов о том, что делать, чтобы мужчина не изменял. Мы задали этот вопрос эксперту в этой области взаимоотношений.

"Вопрос очень сложный тем, что если найти на него ответ, то очень многие проблемы в мире решились бы. Невозможно отвадить мужчину изменять. Чем больше у женщины контроль, чем тщательнее она следит за ним: куда он пошел и с кем, кто ему звонит и пишет, тем больше мужчине хочется запретный плод. Тем больше хочется ему дистанцироваться и удалиться от этой женщины, которая чрезмерно контролирует. Поэтому запретить измену слежкой действительно нельзя. А вот если люди улучшают доверие друг к другу, взаимодействие, эмоциональную близость, развивают свою сексуальность в паре, чтобы было интересно и удовлетворялись все потребности, когда не стесняются разговаривать на эти темы, пробовать что-то новое, тогда у супругов возникает тяга друг к другу", – сказала врач.

По мнению Ирины Волковой, именно это позволит им жить не в рутине, которая губит отношения людей.

"Как только в семье появляется термин "бытовуха", можно предположить, что появился риск и измена наиболее вероятна. Когда в паре жизнь интересная и разнообразная, допустимость измены резко снижается", – подытожила она.



Изменил раз, пойдет и второй раз

На такое распространенное мнение, когда многие полагают, что вероятность рецидивов измен в следующих отношениях и браке очень высока, психолог-сексолог ответила следующее:

"Часто говорят и мои коллеги тоже пишут, что если человек в одном браке изменял, то в другом он будет делать то же самое. Судя по моим клиентам, которых я веду уже много лет, – это неправда. Потому что когда мужчина находит того человека, с которым ему интересно, приятно, ту женщину, с которой он отыгрывает и удовлетворяет все свои потребности, которые ему мечтаются, у него не возникают мысли изменять ей с кем-то. Иногда бывают какие-то ситуации, когда можно было "пуститься во все тяжкие", допустим, были определенные условия, но мужчина говорит: "Я не хочу. Это нехорошо и грязно. У меня нет интереса". У него все внимание направлено на свою супругу, и никакие измены ему не интересны".

Адюльтер практически невозможен в тех домах, где, помимо двух людей, "живут" чуткость, уважение и близость. Придется работать над отношениями в паре, ведь измена часто является следствием проблем, которые не были своевременно решены.