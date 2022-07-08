Токаев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде. Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения, передает Zakon.kz.

Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности. Светлый образ Синдзо Абэ как личности, олицетворявшей дружественные и доверительные отношения между Казахстаном и Японией, а также как государственного деятеля, внесшего большой вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами, навсегда останется в памяти народа Казахстана, – говорится в телеграмме.

Как пишет Акорда, от имени казахстанцев и от себя лично президент выразил искренние соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также всем его соотечественникам.

Ранее стало известно о том, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения на него. Мировому политику было 67 лет.