Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался – СМИ

кончина Фото: Instagram/shinzoabe
По сообщениям японских СМИ, экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения на него. Мировому политику было 67 лет, передает Zakon.kz.

Напомним, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии.

Новость по теме

Топ-10 фактов о бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ

По сообщениям некоторых СМИ, экс-премьер Японии Абэ не подавал признаков жизни.

Читайте также

В Караганде школьник упал в шахту лифта недостроенного здания

Житель Туркестанской области перевозил украденную корову в Audi

Спецоперации КНБ: изъяты наркотики на 1,3 млрд тенге

Ирина Лукичева
Абэ Синдзо
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления