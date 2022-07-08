Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался – СМИ

По сообщениям японских СМИ, экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения на него. Мировому политику было 67 лет, передает Zakon.kz.

Напомним, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии.

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По сообщениям некоторых СМИ, экс-премьер Японии Абэ не подавал признаков жизни.