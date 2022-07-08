Работников водного хозяйства поздравили в Минэкологии РК

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в Министерстве экологии Казахстана, передает Zakon.kz.

Казахстан расположен в зоне рискованного земледелия и подвержен влиянию засушливого климата. Водный потенциал нашей страны во многом зависит от притока воды из соседних стран, а также от глобального изменения климата. Но благодаря слаженной работе специалистов-водников, которые трудятся в вегетационные периоды днем и ночью, фермеры проходят период орошения посевов без больших потерь.

Поэтому профессия водника почетная, непростая и очень важная. Работники отрасли водного хозяйства занимаются учетом, планированием и управлением использования водных ресурсов страны, их охраной от загрязнения и истощения, эксплуатацией водохозяйственных систем. Таким образом, они играют большую роль в повседневной жизни людей и в целом в сельском хозяйстве, в экономике Казахстана и вместе с водой несут жизнь в каждый дом и предприятие. Кстати, в этой сфере работает немало и семейных династий.

Фото: РГП «Казводхоз»

Главой государства уделяется большое внимание вопросам развития водной отрасли. Поставлен ряд стратегических задач. Как известно, президент дал поручение по увеличению площади орошаемых земель до 3 млн га с текущих 1,6 млн га до 2030 года. А это, прежде всего, рабочие места, продовольственная безопасность страны.

В республике все эти годы ведется большая работа по эффективному управлению водными ресурсами. Так, в сфере обеспечения населения питьевой водой отремонтированы групповые водопроводы в различных регионах страны, восстанавливаются и строятся новые водохранилища, каналы и гидротехнические сооружения, внедряются цифровизация и автоматизация управления гидротехническими сооружениями, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов. Министерством экологии также реализуется Национальный проект «Жасыл Қазақстан», в рамках которого к 2025 году намечено сокращение потери при орошении на 4 куб. км, уменьшение объема забора свежей воды в промышленности на 1,3 куб. км.

Фото: РГП «Казводхоз»

Кроме того, совершенствуется водное законодательство страны, система подготовки и повышения квалификации кадров для водного хозяйства, идет развитие научного потенциала с созданием научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства и многое другое.

Фото: РГП «Казводхоз»

В этот важный для всей страны день работников водного хозяйства поздравили министр экологии Сериккали Брекешев, председатель Комитета по водным ресурсам Нурлан Алдамжаров, генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов. Они пожелали коллегам, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия и успехов в их труде. Отличившиеся сотрудники получили от министерства почетные грамоты и благодарственные письма, а также нагрудные знаки «Су шаруашылығының ардагері» и «Су шаруашылығының үздігі».

Фото: РГП «Казводхоз»

Вместе с тем в различных почетных номинациях РГП «Казводхоз» были отмечены наградами следующие работники водного хозяйства:

Номинация «Лучший гидротехник»

Орынтаев Бокен Сугиржанович, техник-гидротехник Шелекского отделения Филиала «БАК им. Д. Кунаева», общий стаж работы в данной сфере – 38 лет.

Номинация «Лучший экскаваторщик»

Амелин Алексей Геннадьевич, машинист экскаватора Каменского производственного участка Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз», общий стаж работы – 28 лет.

Номинация «Лучший регулировщик»

Сегизбаев Галымжан Нурлыбаевич, регулировщик подачи воды канала Талас – Аса ПУ «Аса» Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», общий стаж работы – 24 года.

Номинация «Лучший водитель»

Кыдырбаев Адилет Токенаевич, водитель автомобиля Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз», общий стаж работы – 12 лет.

Также филиал «Канал им. К.Сатпаева» РГП «Казводхоз» был отмечен за «Максимальный прогресс в развитии», а за «Лучший региональный проект» награду получил Алматинский филиал РГП «Казводхоз».