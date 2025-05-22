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Общество

В Туркестане чествовали работников культуры и искусства

праздник, Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:29 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Сегодня в Туркестане прошло мероприятие, посвященное Дню работников культуры и искусства Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие аким области Нуралхан Кушеров, который поздравил работников отрасли.

По словам акима, они вносят большой вклад в развитие региона.

"Указом главы государства Туркестану присвоен особый статус. Эта инициатива придаст импульс развитию сферы культуры на местном уровне. В регионе построено немало объектов культуры. Выражаю искреннюю благодарность за ваш вклад в развитие сферы искусства и культуры. Особое внимание уделяется укреплению духовных ценностей, искусству. Все это позитивные шаги к развитию Туркестана в новом направлении. В дальнейшем в городе будут продолжены культурные мероприятия, направленные на укрепление духовных ориентиров тюркского мира", – сказал глава области.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

За значительный вклад в социально-культурное и общественное развитие страны ряд работников культуры получили государственные награды.

Глава региона вручил медаль "Ерен еңбегі үшін" заместителю директора национального историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан" Нурлану Дукенбаеву.

Председатель республиканского общественного объединения QazaqGeography Айгерим Мусагажинова и заведующий отделом ТОО "TURKISTAN SILK WAY Harbour" Махсад Халмет удостоены медали "Шапағат".

Артистке областной филармонии имени Шамши Калдаякова Айжан Ахмухановой было присуждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

Ряд артистов были награждены нагрудным знаком Министерства культуры и информации РК "Еңбек ардагері", нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі", почетными грамотами и благодарственными письмами акима Туркестанской области.

Председатель Туркестанского областного маслихата Нуралы Абишов и председатель регионального филиала партии Amanat Алтынсары Умбеталиев также поздравили представителей культуры с профессиональным праздником и наградили их благодарственными письмами.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В рамках мероприятия гости посетили специальную книжную выставку. На встрече был представлен видеофильм о достижениях в сфере культуры региона. Артисты Туркестанского музыкально-хореографического театра представили музыкально-хореографическую постановку. Перед зрителями выступили яркая звезда казахской эстрады Газизхан Шекербеков, группа "Сарын", ансамбль танца "Фараб", ансамбль "Саялы Сарыагаш", коллектив "Жаңа леп" и другие талантливые артисты.

Отметим, в Туркестанской области насчитывается 669 учреждений культуры и искусства. Это 387 библиотек, 258 клубных учреждений, 24 учреждения культуры и искусства. Развивается сфера и в сельской местности. В прошлом году в районах и городах области ввели в эксплуатацию четыре Дома культуры. В этом году ведется строительство семи объектов культуры. Областные учреждения защищают честь региона на республиканских и международных конкурсах и становятся призерами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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