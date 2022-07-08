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Умывание холодной водой может нанести вред коже – врач

умывание Фото: pixabay
Дерматокосметолог Лилия Дышлевая посоветовала людям с расширенными капиллярами на лице избегать умывания холодной водой, так как склонная к куперозу кожа плохо переносит перепады температур, передает Zakon.kz.
Перепады температуры плохо сказываются на коже, склонной к куперозу, так как могут вызвать спазм сосудов, – рассказал Дышлевая изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, холодная вода также не подходит для умывания при сухой и чувствительной коже, так как провоцирует появление сухости, шелушения и раздражения. А у обладателей жирной кожи данная процедура может вызвать гиперсекрецию сальных желез.

Отмечается, что чрезмерно холодная вода, если ей умываться на протяжении долгого периода времени, может негативно сказаться на эластичности кожи.

Но и чрезмерно горячая вода, предупредила эксперт, коже тоже не полезна – она провоцирует появление воспалений и жирного блеска.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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