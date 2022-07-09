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Премьер-министр Эстонии покинет свой пост

премьер-министр Фото: Facebook/Kaja Kallas
Кая Каллас заявила о том, что приняла решение самостоятельно, без давления со стороны других политических сил, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, лидеры Реформистской, Социал-демократической партий Эстонии и партии Isamaa договорились о создании новой коалиции, в связи с чем действующая глава правительства уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить кабинет министров.

Согласно законодательству, после отставки прежнего правительства политик должна объявить об этом в парламенте. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, она представит новое правительство президенту Карису.

Кая Каллас стала премьер-министром Эстонии в январе 2021 года. Она также занимает должность председателя Партии реформ. Политик была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014—2018) и парламента Эстонии (2011—2014, 2019—2021).

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Елена Беляева
Эстония
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