Кая Каллас подала в отставку с поста премьера Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Они продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина, сообщает Zakon.kz.

Президент Алар Карис принял отставку и поблагодарил Каллас за работу на посту премьер-министра на протяжении трех с половиной лет, передает ERR.

"Безусловно, есть вещи, о которых я сожалею, но говорить о них сейчас не время. Когда-нибудь я напишу свою книгу и расскажу обо всем этом. А пока все остальные выпячивают лишь негативные моменты", - сказала Каллас о годах своего правления.

Новое правительство может быть сформировано в конце июля или в начале августа. Информации о его возможном составе пока нет.

Каллас ушла в отставку на фоне выдвижения ее кандидатуры на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам вместо Жозепа Борреля.

В конце марта Алтай Кульгинов был назначен послом в Эстонии.