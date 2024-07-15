Кая Каллас подала в отставку с поста премьера Эстонии
Фото: valitsus.ee
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Они продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина, сообщает Zakon.kz.
Президент Алар Карис принял отставку и поблагодарил Каллас за работу на посту премьер-министра на протяжении трех с половиной лет, передает ERR.
"Безусловно, есть вещи, о которых я сожалею, но говорить о них сейчас не время. Когда-нибудь я напишу свою книгу и расскажу обо всем этом. А пока все остальные выпячивают лишь негативные моменты", - сказала Каллас о годах своего правления.
Новое правительство может быть сформировано в конце июля или в начале августа. Информации о его возможном составе пока нет.
Каллас ушла в отставку на фоне выдвижения ее кандидатуры на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам вместо Жозепа Борреля.
В конце марта Алтай Кульгинов был назначен послом в Эстонии.
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