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Звезда сериала «Клан Сопрано» скончался на 80-м году жизни

Скончался звезда сериала "Клан Сопрано" Фото: кадр из сериала "Клан Сопрано"
Американский актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильму «Славные парни», умер на 80-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила семья актера на странице его брата Роберта Сирико в Facebook.

Актер скончался в доме престарелых в Ft. Lauderdale. Причина смерти не раскрывается, но актер страдал деменцией.

Известность получил, в основном, благодаря роли Поли Галтиери в культовом криминально-драматическом телесериале канала «Клан Сопрано» (1999-2007). За эту роль он получил две награды Гильдии киноактеров: одну в 2000 году и другую в 2008 году.

Также в ряду его работ такие картины, как «Любовь и деньги», «Славные парни», «Отступник», «Знаменитость», «Крестный отец – 2».

Дженаро Энтони «Тони» Сирико-младший до актерской карьеры был связан с криминальной семьей Коломбо, многократно привлекался к уголовной ответственности, был арестован 28 раз и отсидел срок, но в середине 1970-х годов стал актером, вдохновившись посещениями курсов актерского мастерства во время отбывания тюремного заключения. Став актером, Тони Сирико перестал иметь проблемы с законом.

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