Умер актер из "Клана Сопрано" Джерри Эдлер

В возрасте 96 лет умер актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер, который сыграл Германа "Хеша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает журнал The Hollywood Reporter, он стал актером только в 60 лет, хотя его двоюродная сестра Стелла является знаменитой учительницей актерского мастерства.





"Джерри Эдлер, ветеран бродвейской сцены, работавший помощником режиссера в оригинальном мюзикле "Моя прекрасная леди", а затем снимавшийся в таких шоу, как "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и "Спаси меня", скончался в субботу, сообщила его семья", – говорится в публикации.

Кроме роли Германа "Хеша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано" от HBO актер сыграл Говарда Лаймана в сериале CBS "Хорошая жена", а также командира батальона пожарной службы Нью-Йорка Сидни Файнберга в сериале FX "Спаси меня".

