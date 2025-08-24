#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Умер актер из "Клана Сопрано" Джерри Эдлер

умер Джерри Эдлер, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 19:03 Фото: wikipedia/Джерри Эдлер
В возрасте 96 лет умер актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер, который сыграл Германа "Хеша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает журнал The Hollywood Reporter, он стал актером только в 60 лет, хотя его двоюродная сестра Стелла является знаменитой учительницей актерского мастерства.


"Джерри Эдлер, ветеран бродвейской сцены, работавший помощником режиссера в оригинальном мюзикле "Моя прекрасная леди", а затем снимавшийся в таких шоу, как "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и "Спаси меня", скончался в субботу, сообщила его семья", – говорится в публикации.

Кроме роли Германа "Хеша" Рабкина в сериале "Клан Сопрано" от HBO актер сыграл Говарда Лаймана в сериале CBS "Хорошая жена", а также командира батальона пожарной службы Нью-Йорка Сидни Файнберга в сериале FX "Спаси меня".

Ранее сообщалось, что 17-летний велосипедист погиб из-за травм, полученных во время многодневной гонки в Испании.

Елена Беляева
Елена Беляева
