Twitter подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Судебный иск планирует подать в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска руководство Twitter после отказа бизнесмена приобретать компанию, сообщает Zakon.kz.

Об этом председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор написала в своем микроблоге.

Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр. Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор

Напомним, в апреле Маск заявил о покупке 100% акций Twitter.

Затем отказался от приобретения Twitter, так как администрация соцсети, по словам юриста Маска, не предоставила информацию о реальном количестве фейковых аккаунтов в социальной сети, что было предусмотрено условиями покупки платформы.

Новость по теме Илон Маск отказался покупать Twitter

В письме представителей Маска отмечается, что руководство соцсети сделало невозможным проведение аудита с целью выявления фейковых и спам-аккаунтов. В компании игнорировали запросы Маска, либо предоставляли информацию, непригодную для использования.