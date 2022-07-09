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Twitter подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Руководство Twitter подает в суд на Илона Маска Фото: pixabay
Судебный иск планирует подать в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска руководство Twitter после отказа бизнесмена приобретать компанию, сообщает Zakon.kz.

Об этом председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор написала в своем микроблоге.

Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр. Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор

Напомним, в апреле Маск заявил о покупке 100% акций Twitter.

Затем отказался от приобретения Twitter, так как администрация соцсети, по словам юриста Маска, не предоставила информацию о реальном количестве фейковых аккаунтов в социальной сети, что было предусмотрено условиями покупки платформы.

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В письме представителей Маска отмечается, что руководство соцсети сделало невозможным проведение аудита с целью выявления фейковых и спам-аккаунтов. В компании игнорировали запросы Маска, либо предоставляли информацию, непригодную для использования.

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