43 млн тенге выманила аферистка у жителей Караганды

С 2019 по 2021 год в Караганде действовала аферистка, выманивающая под предлогом ипотечного кредитования деньги у жителей города, сообщает Zakon.kz.

50-летняя женщина, представлялась сотрудницей различных банков, за три года присвоила себе более 43 млн тенге.

Объявления об услугах она публиковала в социальных сетях. Всего жертвами мошенницы стали около 30 человек.

Обладая даром красноречия, мошенница входила к ним в доверие – потерпевшие были убеждены, что имеют дело с настоящим финансовым работником. И в качестве первого взноса отдавали немалые суммы – от 450 тыс. тенге до 2 млн тенге. Аферистка брала деньги, зная, что не вернет их.

Первые заявления от пострадавших стали поступать в следственный Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды. Полицейские задержали подозреваемую и возбудили в ее отношении уголовное дело по ст. 90, ч. 3, п. 4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Фигурантке уголовного дела была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Благодаря профессионально проведенному следствию, была доказана вина аферистки по каждому эпизоду – всего их 29. По окончании следствия уголовное дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Караганды. Суд, исходя из совокупности доказательств, посчитал, что вина подсудимой установлена полностью. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие двух несовершеннолетних детей, ей было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также осужденную привлекли к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Приговор вступил в законную силу.