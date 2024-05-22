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Законодательство РК

В Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге

В Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:31 Фото: Zakon.kz
Начиная с 2022 года женщина под различными предлогами выманивала у доверчивых пенсионеров деньги в Акмолинской области. Общая сумма составила 9 млн тенге, передает Zakon.kz.

В итоге пожилая семейная пара обратилась в управление полиции города Кокшетау, сообщили в пресс-службе МВД РК.

"По подозрению в мошеннических действиях установлена 32-летняя безработная местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по факту мошенничества", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее в МВД рассказали о новом виде мошенничества.

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