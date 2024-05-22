В Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге

Фото: Zakon.kz

Начиная с 2022 года женщина под различными предлогами выманивала у доверчивых пенсионеров деньги в Акмолинской области. Общая сумма составила 9 млн тенге, передает Zakon.kz.

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