В Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Начиная с 2022 года женщина под различными предлогами выманивала у доверчивых пенсионеров деньги в Акмолинской области. Общая сумма составила 9 млн тенге, передает Zakon.kz.
В итоге пожилая семейная пара обратилась в управление полиции города Кокшетау, сообщили в пресс-службе МВД РК.
"По подозрению в мошеннических действиях установлена 32-летняя безработная местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по факту мошенничества", - рассказали в полиции.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее в МВД рассказали о новом виде мошенничества.
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