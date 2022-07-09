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Часть проспекта Абая в Алматы перекроют

Участок проспекта Абая перекроют Фото: Zakon.kz
С 08:00 11 июля до 06:00 12 июля движение по южной стороне проспекта Абая в восточном направлении от проспекта Алатау до улицы Кадырбекова будет полностью перекрыто, передает Zakon.kz.

Причина – дорожно-строительные работы по укладке верхнего слоя асфальта, говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.

Движение в восточном направлении от пр. Алатау до ул. Кадырбекова будет осуществляться по одной полосе северной стороны пр. Абая.

Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы

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