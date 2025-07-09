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События

В Алматы временно перекроют участок проспекта Абая

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 17:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

Движение в восточном направлении сохранится без изменений, сообщили в Almaty_Joly.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1988 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – отметили в организации.

8 июля в ТОО "Алматинские тепловые сети" тоже предупредили горожан о перекрытии участков дорог. Также с 9 июля по 30 августа 2025 года будут поэтапно перекрывать движение по улице Яссауи.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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