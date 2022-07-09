Диетолог рассказала, кому нельзя есть семечки

Фото: pixabay

Семечки нельзя употреблять при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: