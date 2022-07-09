Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала, кому нельзя есть семечки

врач Фото: pixabay
Семечки нельзя употреблять при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов, передает Zakon.kz.
У семечек есть противопоказания. В них содержится клетчатка, соответственно, они под запретом при всех заболеваниях ЖКТ в стадии обострения. Из-за жира в составе семечек их нельзя при заболеваниях желчевыводящих путей. Желчный пузырь отвечает за эмульгацию этих жиров. Он должен выбросить желчь в масло, но если есть камни, воспаления, то у него возможности такой не будет. То же касается и поджелудочной железы. Поскольку у них один проток с желчным пузырем. Тут могут начаться неприятные последствия. Семечки нельзя и при лишнем весе из-за их высокой калорийности.Диетолог Елена Соломатина

Привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу, сказала врач, пишет ura.ru.

Человек может просто истончить свою эмаль. Масло может покрывать голосовые связки и вызывать дискомфорт, першение. Перед выступлением семечки грызть нельзя.Елена Соломатина

Новость по теме

Диетолог назвала продукты, приближающие к старости

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

COVID-19 в Казахстане — как выглядит матрица оценки эпидситуации на 9 июля

Дерматолог рассказала о последствиях солнечных ожогов

Оспа обезьян: заболевших в мире становится все больше

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
Курбан айт, время намаза в Казахстане
Время совершения айт намаза по Казахстану
мечеть, праздник
Курбан айт-2022: как будет проводиться в Казахстане главный праздник мусульман
паническая атака
Паникуют и страдают: названы Топ-5 знаков зодиака
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
Цена на сахар в Казахстане
Названа причина удорожания сахара в Казахстане
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
пригород Нур-Султана, присоединят к городу
Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления