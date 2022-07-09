Диетолог рассказала, кому нельзя есть семечки
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Семечки нельзя употреблять при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов, передает Zakon.kz.
У семечек есть противопоказания. В них содержится клетчатка, соответственно, они под запретом при всех заболеваниях ЖКТ в стадии обострения. Из-за жира в составе семечек их нельзя при заболеваниях желчевыводящих путей. Желчный пузырь отвечает за эмульгацию этих жиров. Он должен выбросить желчь в масло, но если есть камни, воспаления, то у него возможности такой не будет. То же касается и поджелудочной железы. Поскольку у них один проток с желчным пузырем. Тут могут начаться неприятные последствия. Семечки нельзя и при лишнем весе из-за их высокой калорийности.Диетолог Елена Соломатина
Привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу, сказала врач, пишет ura.ru.
Человек может просто истончить свою эмаль. Масло может покрывать голосовые связки и вызывать дискомфорт, першение. Перед выступлением семечки грызть нельзя.Елена Соломатина
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