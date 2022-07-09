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Токаев поздравил Рыбакину с сенсационной победой

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны с победой на Wimbledon, передает Zakon.kz.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку! – говорится в публикации президента в Twitter.

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