Токаев поздравил Рыбакину с сенсационной победой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны с победой на Wimbledon, передает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку! – говорится в публикации президента в Twitter.

Новость по теме Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Wimbledon

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сделала большой исторический шаг, выиграв открытый чемпионат Великобритании. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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