Четырехлетнюю девочку и мужчину застрелили на парковке в США

Четырехлетняя девочка и мужчина погибли в городе Акрон в штате Огайо, США, после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CNN, все произошло на парковке, где компания собралась для проведения вечеринки. В какой-то момент неизвестные начали стрелять в толпу.

По словам начальника полиции Акрона Стива Майлетта, сообщения о выстрелах поступили в 21:15 по местному времени. На месте они обнаружили 40-летнего мужчину и 4-летнюю девочку с огнестрельными ранениями. Позже они скончались.

Преступник все еще находится на свободе. Ведутся поиски. Обстоятельства трагедии выясняются.