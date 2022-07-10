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Четырехлетнюю девочку и мужчину застрелили на парковке в США

На парковке застрелили девочку и мужчину Фото: Facebook/Akron Police Department
Четырехлетняя девочка и мужчина погибли в городе Акрон в штате Огайо, США, после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CNN, все произошло на парковке, где компания собралась для проведения вечеринки. В какой-то момент неизвестные начали стрелять в толпу.

По словам начальника полиции Акрона Стива Майлетта, сообщения о выстрелах поступили в 21:15 по местному времени. На месте они обнаружили 40-летнего мужчину и 4-летнюю девочку с огнестрельными ранениями. Позже они скончались.

Преступник все еще находится на свободе. Ведутся поиски. Обстоятельства трагедии выясняются.

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