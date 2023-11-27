Музей Леброна Джеймса открыли в США

Музей, посвященный знаменитому игроку NBA Леброну Джеймсу, открыли в его родном городе Акроне в американском штате Огайо, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает ABC News 27 ноября, личный музей Леброна Джеймса, одного из самых знаменитых баскетболистов мира, открыли в его родном городе Акроне в штате Огайо. Экспозиция посвящена жизни и карьере звезды NBA, а первыми ее посетителями стали товарищи Джеймса по "Лос-Анджелес Лейкерс".



Посетители музея смогут увидеть мультимедийную реконструкцию квартиры, в которой Леброн Джеймс провел свои детские годы, а также множество предметов, которые имеют непосредственное отношение к спортивным успехам выдающегося баскетболиста. Среди экспонатов – майки, в которых Джеймс отыграл свои самые успешные матчи, его костюмы, кроссовки и прочая атрибутика.

Отдельная часть экспозиции посвящена социальным и благотворительным проектам, которые Леброн Джеймс реализует в родном Акроне и за его пределами. Вся прибыль от продажи билетов также пойдет на финансирование запущенной баскетболистом обучающей программы для молодежи.

Первыми музей посетили одноклубники Джеймса по "Лос-Анджелес Лейкерс". Форвард лично провел для них экскурсию и поделился воспоминаниями о том, как начинал спортивную карьеру.

Леброн Джеймс – один из самых знаменитых баскетболистов планеты. Он также входит в число богатейших спортсменов мира. В конце ноября он установил рекорд, первым в NBA набрав рекордные 39 тысяч очков.