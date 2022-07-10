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СМИ: Борис Джонсон намерен уйти из политики после отставки

Намерен уйти из политики Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Объявивший о своей отставке с поста премьера Великобритании Борис Джонсон раздумывает о том, чтобы вовсе покинуть политику, сообщает Zakon.kz.

Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Джонсон также не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах.

В публикации отмечается, что Джонсон после ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности, а также выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.

Ранее стало известно, что депутаты-тори обвинили врио премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытке помешать бывшему канцлеру казначейства Соединенного Королевства Риши Сунаку стать следующим премьером страны.

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7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.

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