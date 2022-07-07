Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Фото: Twitter/Boris Johnson

Борис Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы кабмина. Раннее Джонсон сообщил королеве Елизавете II о своей отставке с поста британского премьера, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: