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Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании

отставка, уход, Британия Фото: Twitter/Boris Johnson
Борис Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы кабмина. Раннее Джонсон сообщил королеве Елизавете II о своей отставке с поста британского премьера, передает Zakon.kz.

Борис Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.

Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжать лично выполнять этот мандат, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами, – отметил Борис Джонсон.

Напомним, более 30 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки. Ушедшие в отставку политики призвали премьер-министра Бориса Джонсона последовать их примеру.

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