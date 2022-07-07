Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании
Фото: Twitter/Boris Johnson
Борис Джонсон заявил, что останется до назначения нового главы кабмина. Раннее Джонсон сообщил королеве Елизавете II о своей отставке с поста британского премьера, передает Zakon.kz.
Борис Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.
Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжать лично выполнять этот мандат, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами, – отметил Борис Джонсон.
Напомним, более 30 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки. Ушедшие в отставку политики призвали премьер-министра Бориса Джонсона последовать их примеру.
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