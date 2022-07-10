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Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира: в него вошли Алматы и Нур-Султан

Рейтинг самых дорогих городов Фото: Zakon.kz
Аналитики исследовательского сервиса Numbeo подсчитали стоимость жизни в крупнейших городах мира. Для расчета этого показателя они оценивали стоимость съема жилья, стоимость продуктов и цены в ресторанах, сообщает Zakon.kz.

В итоговом рейтинге на первом месте расположилась столица Бермудских островов Гамильтон.

В подборку Numbeo вошли 510 городов.

Из казахстанских туда попали только Алматы и Нур-Султан. В рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года они заняли 466 и 475 места.

Большую часть мест в Топ-10 городов по стоимости жизни заняли швейцарские города. Итоговый рейтинг выглядит так:

  1. Гамильтон (Бермуды)

  2. Базель (Швейцария)

  3. Цюрих (Швейцария)

  4. Цуг (Швейцария)

  5. Лозанна (Швейцария)

  6. Берн (Швейцария)

  7. Женева (Швейцария)

  8. Гонолулу (США, штата Гавайи)

  9. Санта-Барбара (США, штат Калифорния)

  10. Нью-Йорк (США)

В списке всего 510 городов, среди российских там присутствуют Санкт-Петербург – 279-е место. Москва заняла 287-е место. А также Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).

Индекс стоимости жизни рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. В индекс входит стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. В подсчетах не учитываются аренда или взносы по ипотеке.

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