Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира: в него вошли Алматы и Нур-Султан
В итоговом рейтинге на первом месте расположилась столица Бермудских островов Гамильтон.
В подборку Numbeo вошли 510 городов.
Из казахстанских туда попали только Алматы и Нур-Султан. В рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года они заняли 466 и 475 места.
Большую часть мест в Топ-10 городов по стоимости жизни заняли швейцарские города. Итоговый рейтинг выглядит так:
Гамильтон (Бермуды)
Базель (Швейцария)
Цюрих (Швейцария)
Цуг (Швейцария)
Лозанна (Швейцария)
Берн (Швейцария)
Женева (Швейцария)
Гонолулу (США, штата Гавайи)
Санта-Барбара (США, штат Калифорния)
Нью-Йорк (США)
В списке всего 510 городов, среди российских там присутствуют Санкт-Петербург – 279-е место. Москва заняла 287-е место. А также Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).
Индекс стоимости жизни рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. В индекс входит стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. В подсчетах не учитываются аренда или взносы по ипотеке.