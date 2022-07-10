Президент Шри-Ланки назвал дату, когда покинет свой пост

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ланкийский новостной портал Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену, который был проинформирован об этом самим главой государства.

Шри-Ланка находится в худшем кризисе за всю свою независимую историю. Инфляция, как ожидается, достигнет 70 процентов. В течение нескольких месяцев люди сталкиваются с нехваткой всего – от топлива до лекарств.

9 июля тысячи человек вышли на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо с требованием отставки президента Готабайи Раджапаксы. При протестах пострадали, по последней информации, не менее 40 человек. Участники протестов прорвали оцепление и проникли на территорию его резиденции. Раджапакса был вынужден бежать из резиденции. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете.

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Раджапакса заявил о своей готовности подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. На срочном собрании лидеров партий призвали к отставке премьера и президента.