Президент Шри-Ланки назвал дату, когда покинет свой пост
Об этом пишет ланкийский новостной портал Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену, который был проинформирован об этом самим главой государства.
Шри-Ланка находится в худшем кризисе за всю свою независимую историю. Инфляция, как ожидается, достигнет 70 процентов. В течение нескольких месяцев люди сталкиваются с нехваткой всего – от топлива до лекарств.
9 июля тысячи человек вышли на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо с требованием отставки президента Готабайи Раджапаксы. При протестах пострадали, по последней информации, не менее 40 человек. Участники протестов прорвали оцепление и проникли на территорию его резиденции. Раджапакса был вынужден бежать из резиденции. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете.
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Раджапакса заявил о своей готовности подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. На срочном собрании лидеров партий призвали к отставке премьера и президента.