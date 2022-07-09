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Стало известно, кто будет временным президентом Шри-Ланки

Шри-Ланка Фото: Twitter/Rauff Hakeem
О назначении спикера парламента страны Махинда Япа Абейвардена рассказал глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким, передает Zakon.kz.
В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр, приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство, – цитируют РИА Новости Хакима.

Экстренное заседание лидеров партий из-за проходящих в столице протестов созвал премьер-министр Ранил Викремесингхе.

В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече партийных лидеров.

9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.

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Главы государства в здании не было. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Пострадали не менее 33 человек.

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Сообщается, что Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.

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