Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
При этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, говорится в сообщении Комитета миграционной службы МВД РК.
Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим целям.
В ведомстве отмечают, что суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:
штрафа от 10 до 25 МРП;
ареста до 15 суток;
выдворения за пределы Республики Казахстан;
запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).
Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.