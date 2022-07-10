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Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

Безвизовый режим с Ираном, Индией и Китаем Фото: Zakon.kz
С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, передает Zakon.kz.

При этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, говорится в сообщении Комитета миграционной службы МВД РК.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим целям.

В ведомстве отмечают, что суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:

  • штрафа от 10 до 25 МРП;

  • ареста до 15 суток;

  • выдворения за пределы Республики Казахстан;

  • запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).

Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.

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Константин Вноровский
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