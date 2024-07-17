Беларусь ввела безвизовый режим для 35 стран Европы

С 19 июля по 31 декабря 2024 года Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран "в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте МИД страны.

"В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", – говорится в сообщении.

Речь идет об Австрии, Андорре, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Монако, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.



Отмечается, что технически данный порядок начнет действовать с 8:00 19 июля 2024 г. Таким образом граждане указанных стран с пятницы могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска государственной границы по действительным документам, и находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда.

"Данный порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года. Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется", – говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев.

