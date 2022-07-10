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Улицы и дворы затопило из-за ливня в селе Карагандинской области

село Фото: скриншот видео
Сильные дожди прошли в селе Сенокосное Осакаровского района. Местные жители сняли на видео подтопленные дворы, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, что вода повредила заборы и поднялась до дверей частных домов.

Для оказания помощи населению на место направлены силы ДЧС Карагандинской области с водооткачивающей техникой. К месту направлены 35 человек, четыре единицы техники, 13 мотопомп. Проводится объезд территории. ДЧС Карагандинской области

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