Улицы и дворы затопило из-за ливня в селе Карагандинской области
Фото: скриншот видео
Сильные дожди прошли в селе Сенокосное Осакаровского района. Местные жители сняли на видео подтопленные дворы, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, что вода повредила заборы и поднялась до дверей частных домов.
Для оказания помощи населению на место направлены силы ДЧС Карагандинской области с водооткачивающей техникой. К месту направлены 35 человек, четыре единицы техники, 13 мотопомп. Проводится объезд территории. ДЧС Карагандинской области
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