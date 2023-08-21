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В Мангистауской области из-за сильного ливня затопило улицы, дворы и здания

В Мангистауской области из-за сильного ливня затопило улицы, дворы и здания Фото: скриншот с видео
Из-за сильного ливня в Мангистауской области накануне затопило улицы, дворы и здания в разных частях региона, сообщает Zakon.kz

По информации Inaktau.kz из-за сильного ливня "потек" физкультурно-оздоровительный комплекс в Жанаозене. Крыша спортивного зала не выдержала такого потока.

Улицы и дороги затопило так, что по ним невозможно ездить. В акимате Жанаозена сообщили, что подтопление произошло в селах Рахат и Тенге.

Коммунальщики оперативно решают проблему - работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и 5 мотопомп. В зависимости от ситуации планируется работа посменно и в ночное время.

Ранее мы писали о наводнении в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом нескольких сел Ескельдинского района.

Елена Вебер
Актау Жанаозен Мангистауская область
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