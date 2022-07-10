Найдены два ребенка, потерявшихся во время отдыха на побережье Алаколя

В первом случае шестилетний мальчик потерялся в селе Акши Алакольского района Жетысуской области. Семья приехала отдохнуть из столицы, передает Zakon.kz.

Выяснилось, что в 17:35 ребенок, играя на берегу озера, пропал из вида.

Спасатели незамедлительно начали поиски, но они усложнялись тем, что на берегу находилось очень много отдыхающих. В поисках были задействованы шестеро спасателей и три единицы техники, а также сотрудники районного отдела полиции. На расстоянии около 1,5 км от местонахождения родителей мальчик был найден живой и невредимый. В медицинской помощи не нуждался. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В 18:15 на этом же побережье была найдена четырехлетняя девочка, которую за 10 минут до этого потеряли взрослые. Она тоже играла на берегу озера, вблизи общественного пляжа. Ребенка спасатели нашли в 400 м от родителей. В медицинской помощи она не нуждалась.