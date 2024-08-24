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Законодательство РК

Пожарные Жетысуской области вынесли 6 газовых баллонов из зоны отдыха

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 03:26 Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области в селе Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, ночью 25 августа 2024 года благодаря оперативным действиям спасателей из пожара в безопасную зону вынесено 6 газовых баллона.

Пожар полностью ликвидирован на площади 75 кв.м.

Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.

Спасатели напомнили казахстанцам, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске.

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