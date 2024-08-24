Пожарные Жетысуской области вынесли 6 газовых баллонов из зоны отдыха
Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области в селе Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, ночью 25 августа 2024 года благодаря оперативным действиям спасателей из пожара в безопасную зону вынесено 6 газовых баллона.
Пожар полностью ликвидирован на площади 75 кв.м.
Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.
Спасатели напомнили казахстанцам, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, что костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске.
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