Пожарные Жетысуской области вынесли 6 газовых баллонов из зоны отдыха

В Жетысуской области в селе Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, ночью 25 августа 2024 года благодаря оперативным действиям спасателей из пожара в безопасную зону вынесено 6 газовых баллона.

Пожар полностью ликвидирован на площади 75 кв.м.

Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.

Спасатели напомнили казахстанцам, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске.

