Бюджетные средства на 171 млн тенге похитили в Жамбылской области

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта «Жас маман». Цель этого проекта — модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

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