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Бюджетные средства на 171 млн тенге похитили в Жамбылской области

хищение, область Фото: Zakon.kz
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта «Жас маман». Цель этого проекта — модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

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Ирина Лукичева
АФМ РК Жамбылская область
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