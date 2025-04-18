Десятки миллионов бюджетных тенге, предназначенные детям, украли в Жамбылской области

Прокуроры Жамбылской области выявили факт хищения крупной суммы бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 апреля 2025 года, стало известно из сайта областной прокуратуры.

"Прокуратурой Кордайского района выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 45,2 млн тенге, предназначенных для подушевого финансирования государственного дошкольного учреждения. На протяжении двух лет руководство детского сада незаконно получало бюджетные средства за детей, которые на самом деле не посещали данное учреждение", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что факт хищения 11 марта зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований прокуратуры района по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") Уголовного кодекса РК.

"Расследование поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит". Прокуратура Жамбылской области

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