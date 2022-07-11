Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
Фото: pixabay
МВК по нераспространению COVID-19 показал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, передает Zakon.kz.
Алматы по-прежнему располагается в «желтой» зоне, но уже совсем близок к «красной».
Фото: МВК
454 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
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В «зеленой» зоне находятся: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
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