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Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19

красная зона Фото: pixabay
МВК по нераспространению COVID-19 показал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, передает Zakon.kz.

Алматы по-прежнему располагается в «желтой» зоне, но уже совсем близок к «красной».

Covid

Фото: МВК

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В «зеленой» зоне находятся: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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