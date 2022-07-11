Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19

Фото: pixabay

МВК по нераспространению COVID-19 показал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, передает Zakon.kz.

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