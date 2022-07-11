Полчища саранчи атаковали поля в Актюбинской области
Фото: pixabay
В Актюбинской области в районе Айтеке би нашествие саранчи. Там сейчас идет обработка против вредителей, сообщает Zakon.kz.
В районе Айтеке би продолжается химическая обработка против саранчи.
По мере проведения инспекционных работ там будут проводиться фитосанитарные мероприятия. Актюбинская областная территориальная инспекция
Как заверили в ведомстве, о принятых мерах будет предоставлена дополнительная информация.
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