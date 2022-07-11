Полчища саранчи атаковали поля в Актюбинской области

Фото: pixabay

В Актюбинской области в районе Айтеке би нашествие саранчи. Там сейчас идет обработка против вредителей, сообщает Zakon.kz.

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