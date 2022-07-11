Стартовали матчи основного раунда Кубка Казахстана по футболу

Фото: Instagram/f.c.kairat

Состоялись восемь игр основного раунда Кубка Казахстана по футболу. Как всегда, кубковые встречи отличались своей непредсказуемостью, что и было продемонстрировано в этих поединках, сообщает Zakon.kz.

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