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Стартовали матчи основного раунда Кубка Казахстана по футболу

Футбол Кубок РК Фото: Instagram/f.c.kairat
Состоялись восемь игр основного раунда Кубка Казахстана по футболу. Как всегда, кубковые встречи отличались своей непредсказуемостью, что и было продемонстрировано в этих поединках, сообщает Zakon.kz.

Действующий обладатель престижного трофея, алматинский «Кайрат», начал защиту титула с домашней победы над «Ордабасы» из Шымкента — 2:0, благодаря голам Жоау Пауло и Адилета Садибекова.

ФК «Тараз» разгромил на своем поле действующих чемпионов страны, костанайский «Тобол» — 6:1. Правда, гости играли вторым составом, так как футболисты «основы» готовятся к повторной игре с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

В остальных матчах Кубка РК зафиксированы следующие результаты:

  • «Каспий» — «Кызыл-Жар» – 1:1;

  • «Мактаарал» — «Актобе» – 3:2;

  • «Кайсар» — «Акжайык» – 1:0;

  • «Аксу» — «Атырау» – 0:1;

  • «Шахтер» — «Туран» – 4:0;

  • «Жетысу» — «Астана» – 0:0

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