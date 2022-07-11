Стартовали матчи основного раунда Кубка Казахстана по футболу
Действующий обладатель престижного трофея, алматинский «Кайрат», начал защиту титула с домашней победы над «Ордабасы» из Шымкента — 2:0, благодаря голам Жоау Пауло и Адилета Садибекова.
ФК «Тараз» разгромил на своем поле действующих чемпионов страны, костанайский «Тобол» — 6:1. Правда, гости играли вторым составом, так как футболисты «основы» готовятся к повторной игре с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.
В остальных матчах Кубка РК зафиксированы следующие результаты:
«Каспий» — «Кызыл-Жар» – 1:1;
«Мактаарал» — «Актобе» – 3:2;
«Кайсар» — «Акжайык» – 1:0;
«Аксу» — «Атырау» – 0:1;
«Шахтер» — «Туран» – 4:0;
«Жетысу» — «Астана» – 0:0
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